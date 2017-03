Comediante se passa por Ryan Gosling em premiação alemã Agência Estado Link



Durante a cerimônia da premiação alemã Goldene Kamera, um fato curioso chamou atenção: quando o ator Ryan Gosling foi chamado ao palco para receber seu troféu, um outro homem entrou em cena para recebê-lo.



"Com vocês, o primeiro e único: Ryan Gosling!", anunciou o apresentador, já dando uma prévia de que viria algo a seguir.



O falso Gosling entrou em cena de forma bem-humorada, e surpreendeu muitas pessoas que estavam na plateia, como Nicole Kidman e Jane Fonda. "Eu sou Ryan Gosling, e dedico este prêmio a Joko e Klaas. Muito obrigado. Tcha-au!", disse ele, saindo de cena em seguida, deixando todos perplexos.



Na verdade, tratava-se de uma brincadeira do programa Circus HalliGalli, que publicou os bastidores da pegadinha em seu canal oficial.



O grupo de comediantes ainda fez uma postagem no Twitter agradecendo ao júri da premiação.







