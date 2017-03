Deputados batem boca durante audiência da comissão da reforma da Previdência Agência Estado Link



Houve tumulto durante a realização da audiência pública da comissão da reforma da Previdência desta quinta-feira, 9. Após a confusão, o presidente do colegiado, deputado Carlos Marun (PMDB-MS), disse que vai levar ao Conselho de Ética da Câmara os nomes que perturbarem a ordem da realização das reuniões.



Durante a fala do auditor Fiscal da Receita Federal Delúbio Gomes Pereira da Silva, o deputado da oposição Edmilson Rodrigues (PSOL-PA) se exaltou e fez críticas às mudanças propostas no sistema previdenciário pelo governo do presidente Michel Temer.







