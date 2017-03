Trump elogia bancos pequenos em reunião na Casa Branca Agência Estado Link



Quinta-Feira - 09/03/2017 - 15h25





Comentários via Facebook:





O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, elogiou os bancos pequenos e reafirmou seu esforço para reduzir regulações, durante uma reunião nesta quinta-feira na Casa Branca. A fala de Trump é um sinal de que o governo dele buscará reduzir o peso regulatório para bancos com foco local.



Os bancos comunitários "têm um papel vital para ajudar a criar empregos ao prover aproximadamente metade de todos os empréstimos para as pequenas empresas", afirmou Trump durante uma reunião com representantes da American Bankers Association e da Independent Community Bankers of America. "Os bancos comunitários são a espinha dorsal dos pequenos negócios na América" e devem ser preservados, disse.



"Vocês serão capazes de emprestar. Vocês estarão seguros. Vocês poderão fornecer os empregos que queremos e também criar grandes empresas", afirmou Trump. Segundo ele, decretos recentes já têm reduzido muito a regulação nos EUA.



O presidente pediu ao secretário do Tesouro americano, Steven Mnuchin, que se una aos reguladores bancários para uma revisão ampla das regras adotadas durante o governo do ex-presidente Barack Obama. Fonte: Dow Jones Newswires.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão