Premiê da Escócia prevê plebiscito sobre independência do Reino Unido em 2018 Agência Estado Link



Quinta-Feira - 09/03/2017 - 15h10





Comentários via Facebook: Atualização: 15h53 de 09/03/2017



A primeira-ministra da Escócia, Nicola Sturgeon, afirmou que o país poderia realizar um segundo plebiscito para a independência do Reino Unido dentro de 18 meses. A intenção, nesse caso, seria evitar a saída da União Europeia, argumenta ela.



Sturgeon afirmou nesta quinta-feira que um voto popular sobre o tema em 2018 é algo do "senso comum". Ela insistiu, porém, que não houve decisão ainda sobre se haverá de fato essa consulta. A premiê, líder do partido favorável à independência Partido Nacional Escocês, reclamou muito da decisão do Reino Unido de sair da UE. No total, o Reino Unido votou por 52% a 48% no ano passado para deixar o bloco, mas os escoceses decidiram por 62% a 38% seguir no bloco.



Os eleitores escoceses rejeitaram a independência em um plebiscito em 2014, com 55% dos eleitores votando a favor da permanência no Reino Unido. Sturgeon argumenta, contudo, que o processo de saída da UE, o chamado Brexit, mudou a situação dramaticamente. Ela tem advertido que não permitirá que a Escócia seja tirada da UE contra sua vontade. Fonte: Associated Press.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão