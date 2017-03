Justiça condena acusados pela morte de casal em 2014 Ivan Ambrósio Link



Alexandre Souza/Folha da Região - 08/03/2017 Familiares e amigos das vítimas fizeram uma passeata pacífica na frente do Fórum Familiares e amigos das vítimas fizeram uma passeata pacífica na frente do Fórum







- Morte de casal: júri em Araçatuba é suspenso; grupo faz protesto

- Casal é morto em atentado contra filho no Juçara



Sales seria o mandante do crime, enquanto que Brito respondia por ter levado o atirador até a casa das vítimas. A defesa dos réus pode recorrer da decisão. Laire Antônio Neves Feltrin, acusado de ter matado o casal, recorreu da pronúncia e aguarda julgamento do recurso.



Os trabalhos tiveram início por volta das 9h de quarta-feira (8). Antes, familiares e amigos das vítimas fizeram uma passeata pacífica na frente do Fórum. Com camisetas e um cartaz com a foto do casal e as palavras “Amor, paz e Justiça”, eles subiram ao auditório para acompanhar o júri, presidido por Henrique Castilho.



O magistrado ouviu testemunhas do caso e os acusados do crime. Os réus foram defendidos pelos advogados Osvaldo Grotto, Camila Rocha Grotto, Álvaro dos Santos Fernandes e Vitor Donisete Biffe. O Ministério Público foi representado pelo promotor Adelmo Pinho.







Alexandre Souza/Folha da Região - 08/03/2017 Com camisetas com a foto do casal e as palavras “Amor, paz e Justiça”, eles subiram ao auditório Com camisetas com a foto do casal e as palavras “Amor, paz e Justiça”, eles subiram ao auditório



