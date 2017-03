Comida de cão entra na disputa entre Antonia Fontenelle e filhas de Marcos Paulo Agência Estado Link



Foi registrado mais um capítulo na batalha judicial entre Antonia Fontenelle e as filhas do ex-marido dela, o diretor Marcos Paulo, que morreu em 2012. Mariana, filha de Marcos Paulo, entrou com recurso para, mais uma vez, tentar tirar Antonia do quadro de herdeiras.



Após a apresentação do recurso, a apresentadora acusou as filhas de não sustentarem o cachorro do pai. "Vou começar a juntar a todas as notas e mandar para as herdeiras do pai, já que elas deram para recorrer contra a decisão do Judiciário. Tá ficando complicado para mim. Vou juntar as notas para depois vocês me devolverem. Está virando uma zombaria essa história" desabafou Fontenelle no Stories do Instagram, enquanto fazia compras de alimentos para o cachorro no supermercado.



"Elas querem que o tribunal reconheça que Antonia não tem direito aos bens dele porque nunca foi esposa de Marcos Paulo. E se a Justiça mantiver Antônia no processo, elas querem restringir o acesso a alguns bens do diretor", explicou o advogado de Antonia, Adaílton Carlos Rodrigues, por meio de comunicado.







