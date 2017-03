Dólar segue em alta com exterior e cautela pré 'lista de Janot' Agência Estado Link



Quinta-Feira - 09/03/2017 - 09h50





Comentários via Facebook:





O dólar em alta persistente no exterior, assim como a elevação do rendimento dos Treasuries, mantém pressão sobre o mercado de câmbio doméstico na manhã desta quinta-feira, 9. Lá fora, o tom é defensivo com o petróleo em queda de mais de 2% e a espera pelo discurso do presidente do Banco Central Europeu, Mário Draghi (10h30), segundo o gerente da mesa de derivativos de uma gestora de recursos.



Aqui, de acordo com a fonte, há cautela antes da esperada divulgação da "lista de Janot".



De acordo com o profissional, a preocupação maior do mercado é se o presidente Michel Temer será incluído na lista do procurador-geral da República, Rodrigo Janot, que deve encaminhar pedidos de abertura de inquérito contra dezenas de políticos, em razão das delações de ex-executivos da Odebrecht.



Às 9h36, o dólar no mercado à vista subia 0,32%, aos R$ 3,1776, enquanto o dólar para abril ganhava 0,46%, aos R$ 3,1990.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão