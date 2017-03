MEC divulga regras para ocupação de vagas remanescentes do Fies Agência Estado Link



O Ministério da Educação (MEC) publicou no Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira, dia 9, portaria com as regras para a ocupação de vagas remanescentes do processo seletivo do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) referente ao primeiro semestre de 2017.



De acordo com o texto, as mantenedoras de instituições de ensino participantes da seleção devem acessar o Sistema Informatizado do Fies (Sisfies) para informar os cursos nos quais não houve formação de turma.



As empresas, segundo a portaria do MEC, são obrigadas a fornecer essa informação a partir desta quinta-feira até a próxima terça-feira, dia 14 de março.







