Incêndio em abrigo para crianças deixa 22 mortos

Um incêndio atingiu a seção feminina de um abrigo para adolescentes entre 14 e 17 anos perto da cidade de Guatemala, matando ao menos 22 meninas e deixando outras dezenas feridas, com queimaduras de segundo e de terceiro grau. O início do incêndio está sendo investigado.



O abrigo, para vítimas de maus-tratos de familiares na Guatemala, tem dezenas de reclamações sobre abuso e condições de vida num lugar que está constantemente superlotado. O incêndio começou depois que 19 adolescentes fugiram para denunciar os abusos sexuais, de acordo com o chefe da agência de assistência social da Guatemala, Carlos Rodas.



Pais assustados escreviam os nomes de seus filhos em pedaços de papel para repassar ao pessoa do abrigo em busca de informações. Em seguida, eles foram para os dois hospitais locais e para o necrotério.



Autoridades trabalharam para identificar as vítimas, mas disse que os testes de DNA podem ser necessários porque muitos corpos foram queimados de forma ser impossível identificá-los.



O abrigo governamental, conhecido como a Virgem da Assunção Casa Segura, está em uma área rural perto da capital. Fonte: Associated Press







