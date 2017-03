IPC-S sobe em 4 das 7 capitais pesquisadas pela FGV na 1ª quadrissemana de março Agência Estado Link



O Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S), calculado pela Fundação Getulio Vargas (FGV), acelerou em quatro das sete capitais pesquisadas na primeira quadrissemana de março em relação à última leitura de fevereiro, divulgou a instituição na manhã desta quinta-feira, 9. No geral, o IPC-S subiu de 0,31% para 0,34% entre os dois períodos.



Por região, o IPC-S apresentou acréscimo na taxa de variação de preços em Belo Horizonte (0,22% para 0,33%), Recife (0,19% para 0,20%), Porto Alegre (0,45% para 0,52%) e São Paulo (0,22% para 0,30%)



Por outro lado, foi registrados decréscimo das taxas nas seguintes capitais brasileiras: Salvador (0,64% para 0,63%), Brasília (0,16% para 0,14%) e Rio de Janeiro (0,27% para 0,23%)







