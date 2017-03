Iphan manda Temer tirar rede de proteção do Alvorada Agência Estado Link



Quarta-Feira - 08/03/2017 - 22h50





Comentários via Facebook:





O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) determinou ao governo que retire a tela de nylon instalada na varanda do Palácio da Alvorada para evitar acidentes com o filho mais novo do presidente Michel Temer, Michelzinho, de sete anos.



A rede foi instalada no final do ano passado, quando Temer decidiu se mudar do Palácio do Jaburu para o Alvorada. O presidente, no entanto, "não gostou" da residência oficial e ficou lá com a família apenas uma semana.



Enquanto aproveitava o carnaval na Bahia, no fim de fevereiro, mandou que fosse feita a mudança de volta. Ao desembarcar em Brasília, retornou para o Jaburu, onde mora desde que assumiu a Vice-Presidência, em 2011.



Como a tela foi colocada para segurança do menino, passou a ser desnecessária. Não há previsão de quando vai ocorrer a desinstalação. Michelzinho se perdia no Alvorada, nos dias em que viveu lá. O Palácio tem 400 mil metros quadrados de área.



O diretor de Documentação Histórica do gabinete presidencial, Antônio Lessa, considera a polêmica "sem sentido". Segundo ele, "a tela de proteção é móvel e, sendo assim, ela poderia ser retirada mesmo que o presidente estivesse morando lá. Por exemplo, em caso de algum evento especial com uma autoridade estrangeira".



"Se o presidente tiver de ocupar o Palácio do Alvorada, para qualquer situação, se o filho voltar para lá, a rede será colocada de novo. É uma medida de segurança. Se nós protegemos até nossos gatos, que dirá os nossos filhos?" Para Lessa, a instalação da rede "não altera a arquitetura do Palácio", por ser removível.



A instalação da tela foi autorizada "em caráter temporário" pelo Iphan em outubro do ano passado, com a condição de que "nenhum elemento de fixação" utilizasse "as superfícies revestidas em pedra (mármore)".



A área onde foi instalada a tela fica no segundo andar do Alvorada, na parte íntima do Palácio.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão