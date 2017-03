Conselho de Segurança da ONU condena teste de mísseis da Coreia do Norte Agência Estado Link



Quarta-Feira - 08/03/2017 - 21h36





Comentários via Facebook:





O Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas condenou por unanimidade os recentes lançamentos de mísseis de um teste da Coreia do Norte. Em reunião emergencial nesta quarta-feira, porém, a entidade não anunciou nenhuma ação em resposta ao lançamento de quatro mísseis nesta semana na direção do Mar do Japão.



Durante a reunião de duas horas, a China pediu a retomada das negociações com a Coreia do Norte e advertiu que o desmantelamento do programa nuclear do país é possível apenas por meio do diálogo, segundo diplomatas. O governo chinês ainda traçou um paralelo entre o teste de mísseis e o envio pelos Estados Unidos de um sistema antimísseis avançado para a Coreia do Sul.



Os EUA e seus aliados europeus e asiáticos no Conselho de Segurança rejeitaram a comparação como "inapropriada", argumentando que o sistema era uma resposta ao lançamento de mísseis por Pyongyang e aos cinco testes nucleares feitos pelo país apenas em 2016.



A embaixadora dos EUA na ONU, Nikki Haley, afirmou que "todas as opções estão sobre a mesa agora" para lidar com a Coreia do Norte, sem dar detalhes sobre qualquer eventual ação militar. Fonte: Dow Jones Newswires.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão