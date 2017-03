Reino Unido pode pagar US$ 2,11 bi à UE por fraude em importações da China Agência Estado Link



O Reino Unido enfrenta uma potencial multa de 2 bilhões de euros (US$ 2,11 bilhões) à União Europeia por não cobrar taxas aduaneiras suficientes sobre os produtos da China. A novidade vem no momento em que a premiê britânica, Theresa May, prepara-se para iniciar as negociações para a saída do pais do bloco.



O escritório antifraudes da UE (OLAF, na sigla em inglês) afirmou que o Reino Unido não adotou medidas suficientes para interromper a fraude e que o país deve ter de pagar 2 bilhões de euros em receita perdida para o bloco. A agência antifraudes afirmou que houve repetidas advertências a Londres para endurecer os esforços aduaneiros no caso.



A OLAF afirmou que enviou a recomendação à Comissão Europeia, braço executivo da UE. A investigação examinou importações realizadas entre 2013 e 2016, que envolveriam um "grande padrão de fraude tributária". Importações chinesas de têxteis e sapatos receberam "um valor falsamente baixo" durante as declarações aduaneiras. Fonte: Dow Jones Newswires.







