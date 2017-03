Autores se reúnem para noite de autógrafos em lançamento de livro Talita Carneiro Link



Dayse Maria/Folha da Região - 10/02/2017







O livro, idealizado pela AAL (Academia Araçatubense de Letras), foi apresentado em uma agradável noite no Maap (Museu Araçatubense de Artes Plásticas). Muito prestigiado, o evento contou com a presença de ilustres figuras, como a do prefeito Dilador Borges (PSDB), que fez questão de levar o seu abraço aos escritores.



Fotos de Dayse Maria/Folha da Região



