Decisivo em 'milagre', Neymar garante: 'Foi a melhor partida da minha vida' Agência Estado Link



Quarta-Feira - 08/03/2017 - 20h50





Comentários via Facebook:





Se o Barcelona necessitava de um milagre, ele veio graças a um "santo": Neymar. Apontado como o sucessor de Messi no Barcelona, o atacante brasileiro fez como nunca valer a aposta. Marcou dois gols, deu assistência e ainda sofreu um pênalti na histórica vitória sobre o Paris Saint-Germain por 6 a 1, nesta quarta-feira, no Camp Nou, em um improvável resultado que garantiu o time catalão nas quartas de final da Liga dos Campeões.



E a partida foi ainda mais impressionante porque, a partir dos 40 do segundo tempo, quando o Barcelona precisava de três gols para se classificar, o brasileiro assumiu o protagonismo de maneira histórica: marcou de falta, de pênalti e ainda deu bela assistência para o tento decisivo de Sergi Roberto. Uma atuação tão inacreditável que o próprio Neymar julgou como a melhor de sua carreira.



"Essa foi a melhor partida que joguei em minha vida. Pela história, pelos gols, pelo nível da equipe. Estou em um momento muito bom. Estou muito feliz", comemorou o atacante brasileiro, acrescentando que o elenco sempre acreditou na virada, mesmo após a acachapante derrota por 4 a 0 em Paris. "Jogamos com alegria e sem medo. Foi difícil, mas começamos a acreditar."



Neymar comentou ainda sobre uma premonição antes do lance decisivo: a de que Sergi Roberto faria o gol. "Disse a Sergi Roberto nas faltas: 'Vá à área, Sergi, que você marcará o gol'. E ele fez."



Extasiado com o resultado, o técnico Luis Enrique dedicou a classificação a todos os torcedores do Barcelona. "Esse é um esporte maluco, único. Crianças e adultos que estiveram aqui jamais esquecerão o que aconteceu hoje (quarta-feira). Dedico essa vitória aos torcedores do Barça que sempre mantiveram a fé em nossa equipe."







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão