Após receber R$ 5 milhões, Centro de Hemodiálise não funciona



Quarta-Feira - 08/03/2017 - 19h49





Comentários via Facebook: Atualização: 19h52 de 08/03/2017

Divulgação Por enquanto, 18 das 20 máquinas doadas pelo Estado, em 2014, estão paradas e embaladas Por enquanto, 18 das 20 máquinas doadas pelo Estado, em 2014, estão paradas e embaladas







Segundo a organização, que também é responsável pelo gerenciamento da rede de urgência e emergência e do AME (Ambulatório Médico de Especialidades) de Araçatuba, será necessário aporte financeiro do Estado e dos municípios da região até que ocorra o credenciamento do serviço junto ao SUS (Sistema Único de Saúde), que pode levar até um ano após a inauguração da unidade.



Questionada, a Secretaria de Estado da Saúde, por meio do DRS-2 (Departamento Regional de Saúde) de Araçatuba, informou não ter recebido pedido formal de repasse pela Santa Casa de Andradina, e o Ministério da Saúde ressaltou que o hospital não é habilitado como unidade de assistência em nefrologia.





Após investir aproximadamente R$ 5 milhões na construção do Centro de Hemodiálise, sendo R$ 3,1 milhões repassados pelo governo estadual, a OSS (Organização Social de Saúde) Irmandade Santa Casa de Andradina precisa de dinheiro para colocar o serviço em funcionamento.



