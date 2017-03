Prefeitura de Araçatuba vai retirar todos os trailers fixos de praças Ivan Ambrósio Link



Quarta-Feira - 08/03/2017 - 19h42





Comentários via Facebook: Atualização: 19h44 de 08/03/2017

Até o momento, o único estabelecimento fechado pela fiscalização foi a lanchonete da João Pessoa







Até o momento, o único trailer fechado pela fiscalização foi a lanchonete instalada na praça João Pessoa, também conhecida como praça 500 anos, em 29 de novembro do ano passado.



Na tarde da última segunda-feira (6), o prefeito Dilador Borges (PSDB) e a vice, Edna Flor (PPS), reuniram-se com 25 donos de trailers para falar sobre o assunto. Na oportunidade, o chefe do Executivo disse que está buscando uma solução para que os trailers sejam retirados e os proprietários continuem trabalhando.



A ação vale somente para os comerciantes que construíram pontos fixos em áreas públicas. Os ambulantes - aqueles que usam carrinhos para locomoção - não serão afetados, já que podem estacionar em locais diferentes. A solução para o problema é cobrada pelo promotor Albino Ferragini desde 2014, quando foi ingressada a ação.





