Homem é condenado a indenizar Prefeitura Ivan Ambrósio Link



Quarta-Feira - 08/03/2017 - 19h39





Comentários via Facebook:







De acordo com a sentença, um servidor guiava um veículo oficial do Executivo pela rodovia Washington Luiz (SP-310), no sentido São José do Rio Preto a Mirassol, quando o réu, que estaria fazendo brincadeiras com o automóvel que guiava, freou bruscamente, "de forma proposital", fazendo com que o carro que estava atrás mudasse de direção, colidindo na lateral do veículo da Prefeitura.



A reportagem apurou que a Prefeitura não irá recorrer da decisão, já que o valor da indenização está de acordo. A Folha tentou contato com o réu, mas não obteve retorno.





A Justiça condenou um homem a pagar R$ 2.760,75 à Prefeitura de Castilho, após se envolver em um acidente de trânsito em 17 de agosto de 2013. Cabe recurso. A decisão foi proferida no último dia 1º pelo juiz André Luiz Tomasi de Queiroz.De acordo com a sentença, um servidor guiava um veículo oficial do Executivo pela rodovia Washington Luiz (SP-310), no sentido São José do Rio Preto a Mirassol, quando o réu, que estaria fazendo brincadeiras com o automóvel que guiava, freou bruscamente, "de forma proposital", fazendo com que o carro que estava atrás mudasse de direção, colidindo na lateral do veículo da Prefeitura.A reportagem apurou que a Prefeitura não irá recorrer da decisão, já que o valor da indenização está de acordo. A Folha tentou contato com o réu, mas não obteve retorno.



Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão