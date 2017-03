Paróquias tradicionais de Araçatuba completam 50 anos Amanda Lino Link



Quarta-Feira - 08/03/2017 - 19h29





Comentários via Facebook:

Fotos: Dayse Maria/Folha da Região - 07/03/2017 Paróquias Bom Jesus da Lapa (esq.) e Santo Antônio de Pádua realizaram missas especiais Paróquias Bom Jesus da Lapa (esq.) e Santo Antônio de Pádua realizaram missas especiais







Ambas as paróquias, instituídas pelo bispo dom Pedro Paulo Koop, em 1967, realizaram missas especiais para comemorar a data no domingo (5). Na Santo Antônio de Pádua, na Vila Bandeirantes, o evento teve a apresentação de símbolos que representam a origem da paróquia, como o livro que registra a história da comunidade, dos párocos e a trajetória da construção da igreja até hoje.



A abertura do cinquentenário da paróquia Bom Jesus da Lapa, na Vila Mendonça, também ocorreu no último domingo, com a realização de uma missa. Apesar de outros eventos programados durante o ano, o pároco da instituição, o padre Orivaldo Pereira Filho, explica que o ponto culminante será o dia do padroeiro, Senhor Bom Jesus da Lapa, 6 de agosto.





Duas tradicionais paróquias católicas de Araçatuba completam 50 anos de fundação em 2017. Tanto a Santo Antônio de Pádua quanto a Bom Jesus da Lapa comemoraram o jubileu no último dia 5, mas a programação segue ao longo do ano. Missas, jantares dançantes, museu e outras atividades fazem parte do calendário festivo voltado aos religiosos e população em geral.Ambas as paróquias, instituídas pelo bispo dom Pedro Paulo Koop, em 1967, realizaram missas especiais para comemorar a data no domingo (5). Na Santo Antônio de Pádua, na Vila Bandeirantes, o evento teve a apresentação de símbolos que representam a origem da paróquia, como o livro que registra a história da comunidade, dos párocos e a trajetória da construção da igreja até hoje.A abertura do cinquentenário da paróquia Bom Jesus da Lapa, na Vila Mendonça, também ocorreu no último domingo, com a realização de uma missa. Apesar de outros eventos programados durante o ano, o pároco da instituição, o padre Orivaldo Pereira Filho, explica que o ponto culminante será o dia do padroeiro, Senhor Bom Jesus da Lapa, 6 de agosto.



Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão