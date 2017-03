Mulheres fazem ato contra o machismo e por direitos no Rio Agência Estado Link



Quarta-Feira - 08/03/2017 - 19h25





Comentários via Facebook: Atualização: 19h33 de 08/03/2017



Uma multidão se reúne nas imediações da igreja da Candelária, no centro do Rio, na noite desta quarta-feira, 8, Dia Internacional da Mulher, para protestar contra o machismo e por diversas causas políticas.



O ato é promovido por entidades de classe e estudantis e por partidos políticos. Até as 18h45 não havia estimativa de público. Cerca de 90% dos participantes são mulheres, que fazem discursos e gritam em coro palavras de ordem em favor da descriminalização do aborto, por outros direitos e contra o machismo. As críticas mais constantes são contra o governo do presidente Michel Temer e do governador Luiz Fernando Pezão, ambos do PMDB, contra a venda da companhia estadual de águas do Rio (Cedae) e contra a reforma da Previdência.



O grupo deve seguir pela avenida Rio Branco e depois pela rua da Assembleia até o Palácio Tiradentes, sede da Assembleia Legislativa.

"Hoje é um dia importante, mas nossa luta é todo dia. Precisamos provar que não somos só peito e bunda. Pensamos, trabalhamos e temos direitos", afirmou Mara Silveira, 23 anos, estudante de Medicina na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj).







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão