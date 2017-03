Luciano Huck e Angélica comemoram 12 anos do filho Joaquim Agência Estado Link



Os apresentadores Luciano Huck e Angélica usaram as redes sociais para comemorar o aniversário de seu primeiro filho, Joaquim, que completou 12 anos nesta quarta-feira, 8.



"Você é uma luz na minha vida. Esses doze anos foram só alegria ao seu lado! Que Deus continue te abençoando meu filho", publicou Angélica.



Luciano foi no embalo: "Hoje é o dia dele. Há doze anos começou esta relação de amor, que vem transformando a minha vida todos os dias desde então. Que a vida siga lhe sorrindo, Joaquim".







