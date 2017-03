Gisele Bündchen é estrela de campanha de sapatos Agência Estado Link



Gisele Bündchen está de volta às campanhas de marcas brasileiras. Estrela do shooting de inverno 2017 da Arezzo, ela foi fotografada em Nova York pela dupla Luigi & Iango e dirigida por Giovanni Bianco. Na campanha, a modelo exibe sapatos e acessórios que apostas da próxima estação.



"São imagens que valorizam a leveza, a feminilidade. Gisele interpreta e enriquece essas atitudes com a sua personalidade", diz Giovanni, brasileiro que acaba de assumir a direção criativa da Vogue Itália.







