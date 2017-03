Dívida pública como proporção do PIB deve subir até 2020, diz S&P Agência Estado Link



A diretora-executiva de Rating Soberano da Standard & Poor's, Lisa Schineller, afirmou que a dívida bruta como proporção do Produto Interno Bruto (PIB) deverá continuar subindo até 2020 e depois estabilizará, mesmo com a adoção pelo governo do teto de gastos federais. "Isso ocorrerá porque o PIB do País está num ritmo abaixo do seu potencial", apontou. "Sem crescimento sólido, a perspectiva para a evolução da economia no longo prazo é limitada."



Lisa ressaltou que a melhora do rating do Brasil no longo prazo estará relacionada com o avanço do quadro das contas públicas do País. "É importante ocorrer uma evolução fiscal, cujo quadro se deteriorou há alguns anos. Saiu de uma situação marcada por superávits primários e agora registra déficits."



Para a diretora da S&P, contudo, o setor externo "é um fator de força" do Brasil, pois já ocorreu nos anos recentes um ajuste substancial do déficit na conta corrente, o que colaborou para o acúmulo de um volume expressivo de reservas internacionais.



'Vários governos'



Lisa Schineller afirmou que "vários governos serão necessários no Brasil" para atacar os problemas da área fiscal. Mesmo com a adoção do teto de gastos, o País deve registrar déficit primário por alguns anos e precisará de reformas estruturais para levar o Orçamento ao equilíbrio no longo prazo.



Segundo ela, a reforma da Previdência é importante para conter a velocidade do déficit do setor anos à frente. Ela ponderou que para a análise do rating do Brasil "certamente será observada" a dinâmica dos debates sobre a proposta do governo para mudanças na Previdência que está no Congresso.



Para o cenário econômico relativo ao próximo ano, Lisa Schineller destacou que os investimentos poderão ser afetados por "incertezas" que o País enfrentará, como as eleições presidenciais. "A questão do combate à corrupção deverá ser avaliada pelos eleitores em 2018", apontou.







