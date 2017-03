Estrada de terra no bairro Traitu prejudica os moradores da região Larissa Mendes - Especial para a Folha da Região Link



Quarta-Feira - 08/03/2017 - 14h25





Alexandre Souza/Folha da Região - 07/03/2017 Trecho que dá acesso à cidade fica intransitável em dias de chuva; nem ônibus escolar passa Trecho que dá acesso à cidade fica intransitável em dias de chuva; nem ônibus escolar passa



A estrada municipal Araçatuba-Traitu, no bairro Chácaras Califórnia, em Araçatuba, prejudica os moradores por ainda ser de terra e ficar intransitável em dias de chuva. Para amenizar a situação, os moradores tentam, por meios próprios, arrumar o local.



É o caso do marmorista Sílvio Fernandes, de 40 anos. Quando os buracos estão fundos, Fernandes joga pedras para tentar cobri-los. "O motor do meu carro já deu problema por passar no meio do barro. A estrada está abandonada pela Prefeitura, mas ainda bem que um dos moradores sempre passa com a máquina dele para tentar nivelar a rua, porque senão ficaríamos presos em casa".



Em dias de chuva, o acesso ao local fica comprometido e atrapalha os moradores. "Quando chove, meus filhos não vão à escola, porque o ônibus não passa por aqui e nós não conseguimos sair de casa", disse o marmorista.



Outra moradora que também sofre com os problemas é a empregada doméstica Edna Aparecida Bortoloti, 58. "Há uns cinco anos atrás, eles arrumaram aqui, mas depois abandonaram. Quando chove não dá para passar. Outro dia de manhã eu quase não consegui sair de casa para ir ao trabalho, porque choveu durante a madrugada."



OUTRO LADO

Em nota, a Prefeitura informou que os fiscais responsáveis serão enviados ao local ainda esta semana para averiguarem o problema, para que as medidas corretas possam ser tomadas.



