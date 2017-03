Romero é convocado e desfalca Corinthians no clássico; Balbuena fica fora Agência Estado Link



Quarta-Feira - 08/03/2017 - 13h50





Comentários via Facebook:





O Corinthians deverá ter o desfalque de Angel Romero para o clássico contra o São Paulo, no próximo dia 26. O atacante está entre os convocados pelo técnico Francisco Arce para os próximos dois duelos do Paraguai pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. A lista divulgada nesta quarta-feira, porém, não conta com o zagueiro Balbuena, que vive bom momento no time alvinegro.



O São Paulo chegou a tentar adiar a partida junto à Federação Paulista de Futebol (FPF), sem apoio do Corinthians. Mas, para não prejudicar o andamento do Paulistão, a federação manteve o duelo para o dia 26, domingo, no Morumbi, pela penúltima rodada. O time tricolor não terá Cueva, Buffarini e Pratto, enquanto o rival, além de Romero, também não contará com Fagner, na seleção brasileira.



O Paraguai entrará em campo no dia 23, contra o Equador, em Assunção, no Defensores del Chaco, e depois vem ao Brasil para jogar no dia 28 no Itaquerão, contra a seleção brasileira. Ou seja: Romero jogará em casa. Ele também desfalcará o Corinthians contra Red Bull Brasil e Linense.



O atacante Romero foi convocado pela primeira vez em 2013, mas só foi chamado pela primeira vez por Arce em setembro do ano passado, devido ao bom momento no Corinthians. Já Balbuena não é lembrado desde a Copa América Centenário, quando foi reserva.



A lista de Arce ainda conta com mais um jogador que atua no Brasil: o goleiro Gatito Fernández, titular do Botafogo e reserva na seleção. Ele não estará disponível para o técnico Jair Ventura no clássico contra o Fluminense, no dia 23, e no duelo contra o Bangu. Ele deve voltar a tempo de enfrentar a Portuguesa, o dia 30.



Confira a convocação do Paraguai, apenas com jogadores que atuam fora do país:



GOLEIRO - Gatito Fernández (Botafogo);



DEFENSORES - Jorge Moreira (River Plate), Jorge Patiño (Jaguares-MEX), Junio Alonso (Lille), Paulo Da Silva (Toluca-MEX), Darío Verón (Pumas-MEX), Gustavo Gómez (Milan), Bruno Valdez e Miguel Samudio (ambos do América do México);



MEDIO-CAMPISTAS - Néstor Ortigoza (San Lorenzo); Víctor Cáceres (Al-Rayyan, do Catar), Miguel Almirón (Atlanta United), Hernán Pérez (Espanyol), Óscar Romero (Alavés), Juan Manuel Iturbe (Torino) e Édgar Benítez (Querétaro-MEX);



ATACANTES - Cecilio Domínguez (América-MEX), Derlis González (Dinamo de Kiev), Ángel Romero (Corinthians), - Darío Lezcano (Ingolstadt) e Federico Santander (Copenhague)







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão