Leticia Spiller posta fotos nua no Dia da Mulher Agência Estado Link



Quarta-Feira - 08/03/2017 - 13h35





Comentários via Facebook: Atualização: 14h33 de 08/03/2017

Instagram/Reprodução Atriz incluiu uma poesia na legenda e comemorou a data: 'Feliz dia que é todo dia!' Atriz incluiu uma poesia na legenda e comemorou a data: 'Feliz dia que é todo dia!'



Aos 43 anos, a atriz Leticia Spiller usou o Dia da Mulher para esbanjar confiança e postou duas fotos de um ensaio nu. Fotografada por Yuri Sardenberg, Leticia posou apenas com brincos e anéis e foi bastante elogiada por seguidores no Instagram. Ela incluiu uma poesia na legenda e comemorou a data: "Feliz dia que é todo dia!"



Recentemente, a atriz Emma Watson respondeu a acusações de que seria hipócrita por se declarar feminista e aparecer com os seios à mostra na capa da revista Vanity Fair. "O feminismo é dar escolha às mulheres. Não é uma vara com a qual você deve bater nas mulheres. É liberdade, liberação, igualdade. Realmente não entendo o que os meus peitos têm a ver com isso", disse.





Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão