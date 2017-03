Homem é preso por embriaguez após se envolver em acidente Ivan Ambrósio Link



Um auxiliar geral de 46 anos foi preso após ser flagrado dirigindo embriagado e se envolver em uma batida de trânsito na noite de terça-feira (7) na rua João Tranchesi, no bairro Morada dos Nobres, em Araçatuba. Ele não pagou fiança de R$ 1 mil para responder o processo em liberdade.



De acordo com o boletim de ocorrência, o acusado guiava um veículo Verona pela via, quando colidiu em uma motocicleta estacionada. Ele tentou fugir do local, mas foi contido por populares até a chegada da Polícia Militar.



A equipe notou que o acusado exalava forte odor etílico, estava disperso e com os olhos vermelhos. Ele passou pelo teste do bafômetro, cujo resultado foi de 0,91 miligramas de álcool por litro de ar alveolar, constatando a embriaguez.



Diante da quantidade de álcool aferida, o auxiliar foi levado ao plantão policial. Na unidade, o delegado plantonista arbitrou fiança para que ele respondesse o processo criminal em liberdade. Como a quantia não foi paga, foi encaminhado para a cadeia de Penápolis.









