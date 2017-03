Marta é escolhida por jogadoras para a seleção ideal do futebol feminino Agência Estado Link



A Federação Internacional dos Jogadores Profissionais de Futebol, conhecido pela sigla FIFPro, anunciou nesta quarta-feira, no Dia Internacional da Mulher, a seleção ideal do futebol feminino. Pela primeira vez uma brasileira foi selecionada: a meia Marta, do FC Rosengard, da Suécia.



A premiação é a mesma que elege a seleção do futebol masculino anualmente, chamada '2016 World XI', com a diferença de que a Fifa não dá a chancela para a votação do time feminino, que teve sua primeira edição no ano passado.



Mais de 3 mil jogadoras, de 47 países, votaram na eleição que estava aberta no site da FifPro. O time foi formado no esquema 4-3-3, com três meio-campistas e três atacantes.



Sem jogar desde a Olimpíada e atualmente sem clube, a norte-americana Hope Solo foi eleita como melhor goleira pela segunda vez. A defesa tem a alemã Leonie Maier (do Bayern de Munique), a sueca Nilla Fischer (Wolfsburg), a francesa Wendie Renard (Lyon) e a norte-americana Ali Krieger (Orlando Pride).



No meio, foram escolhidas a alemã Dzsenifer Marozsan (Lyon), a americana Carli Lloyd(Manchester City) e Marta. Já o ataque tem a americana Alex Morgan, a norueguesa Ada Hegerberg e a francesa Eugenie Le Sommer, todas do Lyon, atual campeão da Liga dos Campeões. Lloyd, Le Sonmer e Renard entraram na lista pela segunda vez seguida.



Em fevereiro, a FIFPro havia divulgado uma lista com 55 finalistas, incluindo outras duas atacantes brasileiras: Cristiane, que joga no PSG e já foi vendida para a China, e a Andressa Alves, do Barcelona.



Andressa e Marta vão se enfrentar na próxima etapa da Liga dos Campeões, as quartas de final, que começam no próximo dia 22. Manchester City, PSG, Bayern de Munique, Wolfsburg e Lyon, além do Fortuna Dusseldorf, da Alemanha, também seguem vivos na competição. O PSG agora conta com a brasileira Formiga.







