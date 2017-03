China propõe à Coreia do Norte suspensão de atividade nuclear Agência Estado Link



A China propôs à Coreia do Norte a suspensão de suas atividades nucleares e de mísseis em troca de uma fim dos exercícios militares conjuntos conduzidos pelos Estados Unidos e pela Coreia do Sul.



Nesta quarta-feira, o ministro das Relações Exteriores do país, Wang Yi, disse que as tensões crescentes na península coreana são como "dois comboios acelerados, que se aproximam sem que nenhum dos lados esteja disposto a ceder". Wang se perguntou se os dois lados estão realmente prontos para uma colisão frontal.



Ele acrescentou que, como um primeiro passo para desativar a crise, a Coreia do Norte poderia suspender suas atividades nucleares e de mísseis e os EUA e a Coreia do Sul poderiam suspender seus exercícios militares.



Wang disse que "a suspensão em troca da outra suspensão pode nos ajudar a romper com o dilema de segurança e levar as partes de volta à mesa de negociações". Fonte: Associated Press.







