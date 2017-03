ONU condena lançamento de mísseis da Coreia do Norte Agência Estado Link



O Conselho de Segurança das Nações Unidas condenou, nesta terça-feira, os recentes lançamentos de mísseis por parte da Coreia do Norte, dizendo que houve uma "grave violação". O Conselho disse que toda a ação norte-coreana contribui para aumentar as tensões na região e além.



O Conselho apontou, ainda, que os testes podem influenciar uma corrida armamentista regional e expressou sérias preocupações quanto ao país devido ao "comportamento cada vez mais desestabilizador", sendo um desafio às resoluções da ONU.



Em um comunicado divulgado na noite desta terça-feira, o Conselho disse, ainda, que os países membros continuarão a acompanhar de perto a situação e irão tomar outras medidas significativas. Fonte: Associated Press.







