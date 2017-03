Criança de 7 anos morre com suspeita de meningite Márcio Bracioli Link



A Vigilância Sanitária de Araçatuba vai investigar a morte de uma criança de 7 anos, supostamente vítima de meningite na cidade. A morte foi confirmada na tarde desta terça-feira (7), sendo registrado boletim de ocorrência comunicando o caso.



Segundo registro policial, a criança teria dado entrada em um hospital particular da cidade por volta das 6h, apresentando péssimo estado de saúde. Ela foi entubada, encaminhada para a UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e passou por exames para diagnosticar o que estaria ocorrendo com ela.



O médico da criança afirmou para os policiais que, dez minutos depois de chegar à UTI, a criança teve uma parada cardiorrespiratória. A equipe médica tentou reanimá-la, utilizando técnicas e medicamentos específicos, mas não conseguiram rever o quadro e comunicaram o óbito da criança.



EXAME

Ainda segundo relato do médico, o menino apresentava vermelhidão do lado direito da face, exatamente abaixo do olho. Há pelo menos três dias a criança já apresentava problemas de saúde, como dores severas e vômitos. Diante das evidências médicas, o médico responsável atestou meningite como causa da morte.



O caso agora será investigado pelas autoridades sanitárias. Caso seja confirmado, será o primeiro óbito decorrente da doença na cidade.





