Homem morre após agredir mulher e levar golpe de facão

Boletim de ocorrência comunicando a morte de Souza foi registrado na tarde desta terça na Central de Flagrantes da cidade. A causa da morte teria sido traumatismo craniano causado pelo golpe. O corpo dele foi encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal), que analisará o que levou o homem à morte.



Quando estava internado no hospital de Birigui, para onde foi levado após ser socorrido, os policiais descobriram que Souza era foragido da penitenciária de Itirapina (a 340 km de Araçatuba). Ele até seria levado de volta para a unidade, caso fosse liberado pela Santa Casa de Araçatuba.



O CASO

A agressão ocorreu no dia 14 de fevereiro, em um acampamento de Brejo Alegre, onde ele e a companheira moravam. Uma equipe da Polícia Militar esteve no local, onde a vítima contou que havia sido agredida por Souza. Com ferimentos no rosto, a mulher informou que, durante as agressões, gritou por socorro.



Foi quando um homem se aproximou e, com um facão, deu um golpe na cabeça de Souza, fugindo em seguida. A PM apreendeu um facão que, segundo a mulher, seria de Souza. O utilizado pelo suspeito não foi encontrado.

