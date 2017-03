Guns N' Roses e The Who são confirmados no Rock in Rio 2017 Agência Estado Link



Terça-Feira - 07/03/2017 - 21h25





Comentários via Facebook: Atualização: 21h36 de 07/03/2017



Por mais que não seja nenhuma surpresa - afinal os dois nomes já eram ligados ao festival há algum tempo - , o Rock in Rio fez bonito ao anunciar, de uma só vez, dois pesos-pesados para a edição deste ano. Guns N' Roses e The Who serão as bandas responsáveis por encerrar as atividades do Palco Mundo, o principal do festival, na noite de 23 de setembro.



Axl Rose voltará ao Brasil um ano depois da turnê realizada ao lado dos integrantes da formação clássica Slash e Duff McKagan. A dupla estará ao lado do polêmico vocalista neste retorno, que foi um pedido pessoal de Roberto Medina, criador do festival. Em novembro do ano passado, Medina anunciou que iria convidar a banda para se exibir na edição de 2017 do evento e garantiu que as desavenças que ele tinha com Axl estavam superadas.



Já o The Who, atualmente formado pelos integrantes originais Pete Townshend (guitarra) e Roger Daltrey (vocais), era um desejo antigo do mercado brasileiro. O grupo, contudo, nunca havia vindo para a América do Sul. Com as comemorações dos 50 anos de carreira do Who chegando ao fim (elas foram iniciadas em 2014), os fãs desanimaram. As notícias mais recentes diziam que os ingleses viriam em setembro. Pronto, agora estão confirmados no Rock in Rio 2017.



Os ingressos para o Rock in Rio estarão disponíveis a partir do dia 6 de abril. O ingresso em formato de cartão dará lugar a uma pulseira, que deverá ser colocada no dia do evento.



O Rock in Rio chega à sua sétima edição no Brasil. Neste ano, a Cidade do Rock será montada no Parque Olímpico, que recebeu a maior parte das competições da Olimpíada do Rio em 2016. Com o novo formato de terreno, o festival ganhará novos ambientes, o Rock District e o Gourmet Square.



O festival será realizado nos dias 15, 16, 17, 21, 22, 23 e 24 de setembro.



Confira as atrações já confirmadas:



15 de setembro - sexta-feira

Palco Mundo: Lady Gaga (headliner) / 5 Seconds of Summer / Ivete Sangalo

16 de setembro - sábado

Palco Mundo: Maroon 5 (headliner) / Fergie / Shawn Mendes / Skank

Palco Sunset: Blitz + Alice Caymmi + Davi Moraes

17 de setembro - domingo

Palco Mundo: Justin Timberlake (headliner) / Frejat

Palco Sunset: Nile Rodgers &Chic

21 de setembro - quinta-feira

Palco Mundo: Aerosmith (headliner) / Billy Idol

Palco Sunset: Alice Cooper + Arthur Brown

22 de setembro - sexta-feira

Palco Mundo: Bon Jovi (headliner) / Alter Bridge

Palco Sunset: Ney Matogrosso + Nação Zumbi

23 de setembro - sábado

Palco Mundo: Guns N' Roses / The Who

Palco Sunset: Ceelo Green

24 de setembro - domingo

Palco Mundo: Red Hot Chili Peppers (headliner) / The Offspring

Palco Sunset: Sepultura / Supla + Doctor Pheabes





Axl Rose



Brasil



Slash



Justin Timberlake

Aerosmith



Alice Cooper



Ney Matogrosso



Nação Zumbi

Red Hot Chili Peppers



Supla

Encontrou algum erro? Entre em contato







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão