Presidente da comissão da reforma da Previdência diz que CPI é 'casuística' Agência Estado Link



Terça-Feira - 07/03/2017 - 20h35





Comentários via Facebook:





O presidente da comissão especial que debate a Reforma da Previdência, deputado Carlos Marun (PMDB-DF), afirmou nesta terça-feira, 7, que a instalação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) neste momento é uma iniciativa "casuística".



Para ele, mesmo que a oposição consiga reunir as assinaturas necessárias para dar início a CPI, o movimento não deve interferir na aprovação das mudanças nas regras da aposentadoria dos brasileiros.



"Eu penso que esta CPI, neste momento, é casuística. Se a CPI da Previdência acontecer, eu até posso apoiá-la, mas não vejo nela condições de interferir nesse processo que estamos discutindo, que é a questão de modernizar a Previdência brasileira e adequá-la a um novo Brasil onde as pessoas vivem mais", disse.



Nesta terça-feira, em uma ação casada com os senadores, a oposição na Câmara começou a coletar as 171 assinaturas necessárias para instalar a comissão. No requerimento de instalação, o líder do PT, deputado Carlos Zarattini (SP), pede a investigação da contabilidade da Previdência Social e o esclarecimento das receitas e despesas do sistema.



Na justificativa, o petista argumenta que, como está em tramitação uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) para reformar o sistema previdenciário, é "imprescindível" conhecer a situação da Previdência para que os parlamentares possam construir uma legislação justa.



Zarattini destaca que há divergências sobre a existência de déficit ou superávit na Previdência. "Toda a discussão gira em torno da contabilidade da Previdência Social, sobre quais despesas e receitas devem ser consideradas, além de se levar em conta também receitas perdidas com desonerações, desvinculação ou sonegação", diz o parlamentar.



No Senado, a oposição está mobilizada para abrir uma comissão para investigar o mesmo tema. Até ontem foram arregimentadas 29 assinaturas para criação da CPI dois apoios a mais do que o regimento exige para que seja instalada a comissão.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão