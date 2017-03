Cássio e Romero são dúvidas do Corinthians para encarar o Luverdense Agência Estado Link



Terça-Feira - 07/03/2017 - 20h25





Comentários via Facebook: Atualização: 21h14 de 07/03/2017



O Corinthians pode ter o desfalque de dois titulares na partida contra o Luverdense, quinta-feira, na Arena Pantanal, pela Copa do Brasil. O goleiro Cássio e o atacante Romero não treinaram nesta terça-feira e serão reavaliados na quarta para saber se terão condições de atuar na Arena Pantanal, em Cuiabá.



Cássio se recupera de uma contratura leve na coxa esquerda. Já o paraguaio luta contra uma lombalgia. Os dois serão reavaliados na manhã desta quarta-feira, antes de o time viajar para Cuiabá.



Carille deve definir a formação titular na atividade desta quarta, mas a tendência é que, caso ambos não possam atuar, Caíque França entre no gol e Marquinhos Gabriel atue pelo meio. Outras opções no setor seriam Giovanni Augusto, Marlone e Léo Jabá.



Um outro possível candidato à vaga, mas com poucas chances de ser titular, é o garoto Pedrinho. Ele se recuperou de uma torção no tornozelo direito e treinou normalmente nesta terça-feira. O garoto de 18 anos deve ser relacionado para a partida, como ocorreu contra o Brusque, na fase anterior da Copa do Brasil.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão