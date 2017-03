Na véspera do Dia da Mulher, Senado aprova pacote feminista Agência Estado Link



Terça-Feira - 07/03/2017 - 20h20





Comentários via Facebook: Atualização: 21h14 de 07/03/2017



Parlamentares aceitaram proposta da senadora Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM) e votaram, nesta terça-feira, 7, projetos ligados à causa feminista às vésperas do Dia Internacional da Mulher. O Senado aprovou de forma simbólica quatro projetos que tratam do atendimento à mulher vítima de violência e do reconhecimento de heroínas nacionais. As propostas vão à sanção presidencial.



Os senadores aprovaram uma emenda ao PLS 295/2013, que inclui no SUS serviços públicos específicos especializados para o atendimento de mulheres e vítimas de violência doméstica. Outra proposta cria a Semana Nacional pela Não Violência contra a Mulher. Também foram aprovados projetos para incluir o nome de Clara Camarão e Jovita Alves Feitosa no Livros dos Heróis da Pátria.



Clara Camarão foi uma indígena brasileira considerada uma das precursoras do feminismo no Brasil. Ela rompeu barreiras ao modificar a divisão de trabalho da tribo, se afastando dos afazeres domésticos e participando de batalhas durante as invasões holandesas em Olinda e Recife no século XVII.



Jovita Alves Feitosa foi uma voluntária que lutou, travestida de homem, na Guerra do Paraguai em 1865. Após ser descoberta, e manifestado seu desejo de lutar nas trincheiras, Jovita foi aceita no efetivo do Exército Nacional.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão