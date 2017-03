Aloysio diz que pediu a Temer que fosse feita transição gradual da Camex Agência Estado Link



Terça-Feira - 07/03/2017 - 17h35





Comentários via Facebook:





O novo ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes (PSDB), afirmou nesta terça-feira, 7, que pediu ao presidente Michel Temer e ao ministro Marcos Pereira (MDIC) que a Camex (Câmara de Comércio Exterior) continuasse subordinada ao Itamaraty por um "tempo", para que houvesse uma transição gradual.



"Eu pedi ao presidente e ao ministro Marcos Pereira que desse um tempo para que pudéssemos fazer uma transição tranquila, uma vez que essa é a decisão do presidente", afirmou o ministro, após a sua cerimônia de posse, no Palácio do Planalto.



O governo tornou hoje sem efeito o Decreto 8.997, publicado no Diário Oficial da União (DOU) de ontem, que, entre outras medidas, retirava a secretaria executiva da Camex do Itamaraty e a devolvia ao Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC), ao qual era originalmente vinculada.



A decisão está publicada em forma de outro decreto, publicado hoje em edição extra do Diário Oficial, na página da Imprensa Nacional. Segundo o texto do novo decreto, "os dispositivos revogados ou que tiveram a redação alterada pelo Decreto 8.997, de 2017, ficam, respectivamente, revigorados ou com a sua redação anterior restabelecida".



A alteração feita pelo governo de Michel Temer ontem deixou o novo ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes, irritado, principalmente porque ele não foi consultado sobre a mudança, segundo relataram à reportagem pessoas próximas ao ministro.



A secretaria executiva da Camex pertencia ao MDIC, mas, no início do governo Temer, foi transferida ao Itamaraty, com o intuito de dar à Pasta um braço forte para impulsionar as exportações brasileiras.



De olho no comércio exterior, o novo ministro também afirmou hoje que pretende fazer da política externa um "fator a mais" para desenvolver e recuperar a economia brasileira.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão