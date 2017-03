Temer fala em 'parceria' na abertura da reunião do Conselho do PPI Agência Estado Link



Terça-Feira - 07/03/2017 - 17h25





O processo de retomada do crescimento econômico, que já começa a se desenhar, vai precisar da parceria dos recursos privados para a infraestrutura, disse nesta terça-feira, 7, o presidente Michel Temer, na abertura da segunda reunião do conselho do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI). "Precisaremos de investimento privado para retomada, até em função das dificuldades de orçamento que temos", comentou.



Depois de dizer que serão discutidos, na reunião, 35 lotes de empreendimentos na área de transmissão de energia em 17 Estados e projetos nas áreas de ferrovias, rodovias e portos, Temer comentou a situação da BR-163 no Pará, onde caminhões enfrentam dificuldades de tráfego porque a pista não é asfaltada. "Ouço palavras ressaltando que boa parte da safra se perde pela ausência de uma boa infraestrutura de transportes", disse.



Temer ressaltou que a situação foi herdada. "Não fomos nós que fizemos isso", frisou. Mas afirmou que o governo já está agindo, com o apoio do Exército, para garantir as condições mínimas de tráfego. "Digo isso para reforçar a importância dessa parceria de investimentos, porque com o tempo queremos ter infraestrutura tão sólida, eficaz e exata que o escoamento da produção se dê com grande facilidade."







