Justiça obriga atendimento a 28 alunos fora da escola

Caso isso não seja possível, o magistrado determinou que a pasta providencie a matrícula e a condução dos estudantes para local onde o programa já esteja em regular funcionamento. O prazo para cumprimento da decisão, publicada no dia 22 do mês passado, é de 20 dias, sob pena de multa de R$ 1 mil para cada dia de atraso em caso de descumprimento, limitada a 90 dias, podendo haver ainda bloqueio de verba pública. A educação estadual de Auriflama pertence à Diretoria Regional de Ensino de Jales. Cabe recurso.



Questionada, a Secretaria Estadual de Educação informou, no final da tarde de segunda-feira (6), que o órgão responsável por se manifestar sobre o caso é a PGE (Procuradoria Geral do Estado). Já a Procuradoria disse que ainda não foi intimada da referida decisão. "Assim que isso ocorrer, a PGE analisará o teor da mesma e, se for o caso, interporá os recursos cabíveis."





