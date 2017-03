Prêmio São Paulo de Literatura abre inscrições Agência Estado Link



O Prêmio São Paulo de Literatura do Governo do Estado de São Paulo abre inscrições para sua 10ª, que contemplará romancistas em duas categorias: livro do ano (para autores que já tem um romance editado), que receberá a quantia de R$ 200 mil, e para dois autores estreantes; um com mais de 40 anos e outro com menos de 40, com premiação de R$ 100 mil para cada um. O edital está disponível nos sites www.cultura.sp.gov.br e www.premiosaopaulodeliteratura.org.br.



O edital foi publicado nesta terça, 7, no Diário Oficial do Estado, e as inscrições podem ser feitas até o dia 20 de abril.



Em 2016, a escritora Beatriz Bracher foi premiada na categoria principal com o livro Anatomia do Paraíso (editora 34), enquanto Marcelo Maluf venceu na categoria autor estreante com mais de 40 anos com A Imensidão Íntima dos Carneiros (editora Reformatório) e Rafael Gallo ganhou como autor com menos de 40 com o romance Rebentar (editora Record).



Criado em 2008 pelo Governo do Estado de São Paulo, o Prêmio São Paulo de Literatura é o maior do País em valor individual e tem como principais objetivos incentivar a produção literária de qualidade, apoiar e valorizar novos autores e editoras independentes, além de incentivar a leitura. Desde que foi criado, o Prêmio teve participação de mais de 1.700 livros e premiou 22 romances.







