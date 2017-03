Dois ex-vereadores são condenados por improbidade Ronaldo Ruiz Galdino Link



A sentença, proferida na última quarta-feira (1º), decretou a suspensão dos direitos políticos dos réus por um período de cinco anos; perda da função pública que eventualmente estiverem ocupando; ressarcimento dos danos causados aos cofres públicos, que vão ser calculados; pagamento de multa 30 vezes o salário que Lima recebia por cargo comissionado na época dos fatos; e proibição de contratar com o poder público. Os dois podem recorrer do veredicto.



Grampola foi nomeado pela prefeita Regina Mustafa (PV), na semana passada, para o cargo comissionado de presidente do Saaem (Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Mirandópolis). Grampola disse na segunda-feira (6) à reportagem que ainda não havia sido notificado da decisão, mas que, certamente, deverá recorrer. Por ainda não conhecer o teor da sentença, o ex-vereador preferiu não comentar as alegações do MP e da autora do veredicto.



A reportagem não conseguiu localizar Lima para comentar o assunto.





