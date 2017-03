Tribunal nega recurso e mantém multa a ex-prefeito Ronaldo Ruiz Galdino Link



Terça-Feira - 07/03/2017 - 16h47





Comentários via Facebook: Atualização: 16h50 de 07/03/2017

Folha da Região - Arquivo Valor da multa a Jamil Ono corresponde a R$ 5.014; o petista ainda pode recorrer Valor da multa a Jamil Ono corresponde a R$ 5.014; o petista ainda pode recorrer







O Departamento Jurídico da Prefeitura de Andradina informou que ainda não foi notificado da decisão, mas que vai ingressar com um pedido de reconsideração assim que isso ocorrer.





O TCE-SP (Tribunal de Contas do Estado de São Paulo) negou recurso do ex-prefeito de Andradina e atual assessor de Assuntos Estratégicos, Jamil Ono (PT), e manteve uma multa de 200 Ufesps (Unidades Fiscais do Estado de São Paulo) por conta de irregularidades em contrato com a empresa Scamatti & Seller, para recapeamento asfáltico de seis ruas do município, em 2012. O valor corresponde a R$ 5.014. O petista pode recorrer.O Departamento Jurídico da Prefeitura de Andradina informou que ainda não foi notificado da decisão, mas que vai ingressar com um pedido de reconsideração assim que isso ocorrer.



Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão