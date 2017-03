Evento reunirá 300 gatos na Avenida Paulista no final de semana Agência Estado Link



No final de semana dos dias 11 e 12 de março, um evento organizado pelo Clube Brasileiro do Gato e pela PremieR reunirá 300 gatos na Avenida Paulista. Serão 19 raças diferentes e vários vira-latas levados por mais de 100 criadores.



Há dois objetivos no evento: fazer uma competição entre os gatos, avaliada por jurados de diversos países do mundo e arrecadar leite em pó para uma ONG. O alimento será cobrado na entrada.



O evento será no Club Homs nos dias 11 e 12 de março das 10h às 17h.







