Flamengo barrou vistoria no Maracanã: 'Nunca foi exigido laudo do Crea' Agência Estado Link



Terça-Feira - 07/03/2017 - 13h55





Comentários via Facebook:





O Flamengo barrou a entrada de equipe do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea-RJ) no Maracanã, na manhã desta terça-feira. O time alugou o estádio para disputar a Copa Libertadores - nesta quarta enfrentará o argentino San Lorenzo, em sua estreia na competição.



Em nota, o clube carioca informou que não foi comunicado previamente sobre a vistoria do Crea. "O que sabemos é que a Odebrecht foi procurada pelo Crea, se ofereceu para se reunir com eles no Crea ou na própria Odebrecht. Mas não foi comunicada a vistoria no estádio. Ao Flamengo também não", diz o texto.



Ainda de acordo com a nota, o Flamengo afirma que a vistoria "é uma ação do Crea com a Odebrecht", empresa que integra o Consórcio Maracanã. "Ressaltamos também o seguinte: nunca em operações de jogos foi exigido laudo do Crea. Para a realização de jogos a segurança é garantida pelo Grupamento Especial de Policiamento nos Estádios (Gepe) e pelo Corpo de Bombeiros", informa o texto.



O coordenador da Câmara Especializada de Engenharia Civil do Crea, Jorge Mattos, classificou como "descalabro" a decisão do Flamengo de impedir a vistoria do conselho. Segundo ele, a vistoria tinha o objetivo de analisar as condições de funcionamento de elevadores, geradores, sistema de para-raios, prevenção de incêndio.



O engenheiro lembra que estádio ficou fechado desde o ano passado e que a energia foi religada somente na semana passada. "O tempo que tiveram para trabalhar foi curto. Queremos ter garantias de que há segurança para os torcedores", afirmou.







Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão