'Nós lutamos por diversidade', diz representante da Coca-Cola sobre comercial

Na última quinta-feira, 2, a Coca-Cola lançou seu novo comercial, 'Pool Boy' (garoto da piscina). No vídeo, dois irmãos, um menino e uma menina, apaixonam-se pelo homem que limpa a piscina da casa deles. Para impressioná-lo, os dois correm até a geladeira para pegar uma Coca-Cola e dar ao rapaz. No entanto, a mãe deles é mais rápida e chega primeiro.



Em entrevista ao The Huffington Post, a representante da Coca-Cola, Kate Hartman, diz que o novo comercial mostra o ponto de vista da empresa, que inclui diversidade e inclusão.



"Nós lutamos por diversidade, inclusão e igualdade no nosso negócio e apoiamos esses direitos pelo nosso trabalho", disse Kate ao site.







