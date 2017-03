Aposentada perde R$ 5 mil em golpe do 'falso marinheiro' Ivan Ambrósio Link



Terça-Feira - 07/03/2017 - 13h38





Comentários via Facebook: Atualização: 13h46 de 07/03/2017



Uma aposentada de 59 anos, moradora do bairro Jardim Amizade, em Araçatuba, perdeu mais de R$ 5 mil ao cair no golpe do 'falso marinheiro'. Ela registrou boletim de ocorrência na segunda-feira (6).



A vítima contou que recebeu um convite em uma rede social de um homem, que se identificou como marinheiro. Os dois mantiveram contato por três meses, tendo a vítima criado confiança no golpista.



PRESENTE

Em uma das conversas, o homem disse que precisaria receber 300 mil dólares, mas que não estaria no país porque faria uma viagem até a África.



O golpista, com isso, pediu para a vítima receber o dinheiro, que seria levado por um diplomata da ONU (Organização das Nações Unidas). O criminoso falou ainda que, para que a aposentada recebesse o valor, teria de depositar R$ 1,1 mil em uma conta.



A mulher fez o depósito e, dias depois, recebeu um telefonema, onde a pessoa disse que a 'encomenda' foi barrada no aeroporto ao passar pelo raio-X, que constatou uma grande quantia de dinheiro no pacote.



Para que fosse liberado, a aposentada deveria depositar R$ 4,2 mil em uma conta. A vítima fez o procedimento e, após isso, desconfiou que tudo não passava de um golpe, já que a encomenda nunca chegou. O caso será investigado pela Polícia Civil.





Comentários Comente esta matéria

Atenção: os comentários são moderados. Seu e-mail e telefone não serão divulgados, mas é necessário informá-los. Opiniões agressivas e palavrões não serão publicados neste espaço. Forneça seu nome completo.

Nome completo * CPF * E-mail (Não será publicado) * * Cidade * Profissão * Telefone (Somente números) * * Informe seu nome completo, caso contrário a opinião não será publicada.

** Por favor, não escreva textos apenas em letra maiúscula. Máximo de 500 caracteres.

Se quiser escrever um artigo para o jornal, envie o texto para artigos@folhadaregiao.com.br









Autoriza publicação desta opinião no portal e no jornal impresso? Sim Não



SimNão