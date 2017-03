Desempregado de 26 anos é preso com 52 pinos de cocaína Ivan Ambrósio Link



Terça-Feira - 07/03/2017 - 13h35





Atualização: 13h36 de 07/03/2017



Um desempregado de 26 anos foi preso na noite de segunda-feira (6), com 52 pinos de cocaína. O flagrante foi feito no bairro Verde Parque, em Araçatuba.



De acordo com o boletim de ocorrência, uma equipe fazia patrulhamento pelo local, quando receberam denúncia anônima de que o acusado vendia entorpecentes. Ao passarem na rua Amadeu Vuolo, os policiais viram o rapaz saindo de um imóvel.



POTE

Ele, ao ver a viatura, tentou correr e jogou algo pelo muro, mas foi abordado no quintal da residência. Os militares fizeram buscas e encontraram o que ele havia jogado, se tratando de um pote plástico, que continha os 52 pinos de cocaína e R$ 80 em dinheiro.



Com o desempregado, os PMs apreenderam mais R$ 137. Ele recebeu voz de prisão e foi levado ao plantão policial para prestar esclarecimentos. Após ser ouvido, seria encaminhado para audiência de custódia no Fórum local.





