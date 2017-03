Polícia prende jovens com drogas dentro de zoológico Ivan Ambrósio Link



A Polícia Militar Ambiental prendeu, na tarde de segunda-feira (6), um estudante de 22 anos e uma jovem, de 19, com drogas dentro do Zoológico Municipal Dr. Flávio Leite Ribeiro, de Araçatuba. Com eles, foram apreendidas porções e cigarros de maconha, além de dinheiro.



Conforme o boletim de ocorrência, a equipe estava pelo local, quando abordou a dupla consumindo entorpecentes. Com os jovens, os policiais encontraram dois cigarros de maconha, celulares e R$ 262,50.



MENSAGENS

No celular da jovem, a equipe notou diversas mensagens, onde pessoas solicitavam drogas a ela, enquanto que em outras, a acusada oferecia entorpecentes por um aplicativo de conversa. O estudante permaneceu calado.



A jovem confessou que, na casa dela, havia mais entorpecentes. Os policiais foram ao local e encontraram duas porções de maconha. Na residência do estudante, outras duas porções da mesma droga foram apreendidas.



A equipe olhou também o celular dele e constatou mensagens referente a venda de entorpecentes. Os policiais foram até a casa de um rapaz de 18 anos, que teria comprado entorpecentes da jovem, sendo localizado quatro porções e dois cigarros de maconha.



O estudante e a jovem foram levados ao plantão policial e, após prestarem depoimento, apresentados em audiência de custódia no Fórum. Já o rapaz foi ouvido e liberado.





