Bandidos rendem aposentada e assaltam residência

Três bandidos armados renderam uma idosa de 75 anos e assaltaram uma residência na madrugada desta terça-feira (7), em Araçatuba. O imóvel fica na rua Marcílio Dias, no bairro Vila Industrial. A casa fica nos fundos de uma relojoaria.



Conforme o boletim de ocorrência, a idosa contou que estava no imóvel, quando três rapazes a abordaram. Encapuzados e armados, eles anunciaram o assalto e pediram para que ela ficasse em silêncio, pois poderiam matá-la.



COFRE

Os assaltantes pegaram do local um cofre, que continha diversos relógios de clientes do estabelecimento. Após pegarem os objetos, os bandidos fugiram em um carro. A aposentada não se feriu.



A Polícia Militar fez buscas pela cidade, entretanto, nenhum suspeito foi localizado e preso.







