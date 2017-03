Missão do governo federal começa a fazer diagnóstico das contas do RS Agência Estado Link



Uma missão do governo federal começa nesta terça-feira, 7, em Porto Alegre, a fazer um diagnóstico das contas do Estado do Rio Grande do Sul para a adesão do governo gaúcho ao Regime de Recuperação Fiscal. As reuniões terão a participação do secretário da Fazenda, Giovani Feltes, e da equipe formada por técnicos da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), da Secretaria de Previdência do Ministério da Fazenda e do Ministério de Planejamento.



Depois do Rio de Janeiro, o Rio Grande do Sul é o segundo Estado que busca entrar para o programa, que precisa ainda ser aprovado pelo Congresso Nacional.







